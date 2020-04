Biurowy dizajn w dobie zdalnej pracy

Acustio, laureat „dizajnerskiego Oscara” za rozwiązania do biur, chce uczynić komfortowy także home office.

Polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji rozwiązań akustycznych do biur otrzymała właśnie nagrodę Red Dot: Best of the Best 2020, która w branży wzorniczej jest tym, czym w filmowej Oscar. Jej panele akustyczne z kolekcji Silentum otrzymały prestiżową nagrodę za najwyższą możliwą klasę absorbcji hałasu „A”. Są to jednak produkty przeznaczone do przestrzeni biurowych, tymczasem świat wszedł właśnie w czas, gdy każdy, kto tylko może, pracuje zdalnie.