Blisko 0,5 mld zł nakładów na Cyberpunka

Wydatki CD Projektu na produkcję gier i nowych technologii wyniosły w pierwszym półroczu 114 mln zł, co przełożyło się na wzrost skumulowanego salda nakładów na prace rozwojowe do poziomu 483 mln zł. Większość z tej kwoty to nakłady na „Cyberpunka”.

CD Projekt zapewnia, że prace nad grą są na ostatniej prostej i cały czas prowadzi akcję promocyjną gry. Pomimo wprowadzonych na całym świecie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, studio na przełomie czerwca i lipca przeprowadziło kampanię hands-on dla dziennikarzy z całego świata.



- Ponad 120 dziennikarzy i liderów opinii branży gamingowej z 15 krajów zagrało w kilkugodzinny fragment Cyberpunka. Zebraliśmy ogrom pozytywnych opinii, co bardzo nas cieszy i motywuje do dalszej pracy - mówi Adam Kiciński, prezes CD Projektu.