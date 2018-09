Blockchain szansą na współpracę Polski i Litwy

Technologia blockchain to potencjalne pole współpracy Polski i Litwy, np. w systemie informacji o samochodach - powiedział minister gospodarki Litwy Virginijus Sinkeviczius.

Oba kraje chcą też testować samochody autonomiczne w ruchu transgranicznym.



Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Sinkeviczius rozmawiał o zastosowaniu tej technologii z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim. "Minister Zagórski ma ambicję zbudowania na bazie blockchain systemu rejestracji samochodów i informacji o nich. A my na Litwie właśnie zaczęliśmy coś takiego budować" - powiedział litewski minister. Wyjaśnił, że ma to być baza danych, do której będą trafiać wszystkie informacje o danym pojeździe od jego wyjechania z fabryki, takie jak wypadki, zmiany właściciela, przebieg itp. Technologia blockchain praktycznie uniemożliwia modyfikacje tych informacji po ich wcześniejszym zapisaniu. "W tym naszym projekcie pracujemy już z BMW, więc przyłączenie się Polski jako partnera na pewno, by go wzmocniło" - podkreślił Sinkieviczius. "Zagórski wie o czym mówi i na prawdę znaleźliśmy wspólny język" - dodał.



W czasie Forum podpisano też polsko-litewską umowę, zgodnie z którą na odcinku Via Baltica będzie testowana sieć 5G oraz pojazdy autonomiczne. "Wspólne prace nad tymi rozwiązaniami będą też sygnałem politycznym, że między Polską i Litwą nie ma już granic, nie ma granic dla innowacji, dla relacji biznesowych. Ale - żeby testować te pojazdy - potrzebujemy po obu stronach sieci 5G i myślę, że to dobra okazja, żeby mówić też o budowie wspólnych centrów badawczych itp." - powiedział Sinkieviczius.



Litewski minister gospodarki podkreślił, że zastosowanie pojazdów autonomicznych napotyka na liczne przeszkody natury regulacyjnej, np. w zapisach konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym sprzed 50 lat. "Konwencja wyraźnie stwierdza, że każdy pojazd musi mieć kierowcę i to jest największa przeszkoda" - wskazał Sinkieviczius, dodając, że on sam zainicjował w parlamencie Litwy nad odpowiednią ustawą ws. samochodów autonomicznych.



Minister gospodarki Litwy przypomniał, że Polska jest dla jego kraju bardzo ważnym partnerem handlowym, trzecim co do wielkości jeśli chodzi o eksport. A eksport to jedna trzecia litewskiego PKB - dodał. Sinkieviczius podkreślił, że gospodarka Litwy rozwija się w dobrym tempie, w zeszłym roku PKB wzrósł o 3,4 proc., w 2018 r. ma być podobnie. "Być może w przyszłym będzie nieco mniej, może 2,8 proc., ale to i tak bardzo przyzwoite wielkości" - ocenił.



Jego zdaniem, największym zagrożeniem dla gospodarki Litwy może się okazać bardzo szybki wzrost płac. "W zeszłym roku wzrosły o 9 proc., w tym o 12 proc. Z takim wzrostem trzeba szybko poprawiać efektywność. Dlatego największym zadaniem władz jest pomoc firmom w robotyzacji, automatyzacji produkcji, żeby wydajność rosła tak szybko jak zarobki" - wskazał Sinkieviczius. Innym potencjalnym dużym problemem jest perspektywa wojen handlowych, zwłaszcza między UE i USA. "Jeżeli taryfy celne wzrosną, to będzie cios nawet dla małych krajów jak Litwa, w których duża część PKB jest generowana przez eksport" - zauważył minister.