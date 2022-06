Blokady covidowe nie ograniczyły wymiany Niemiec z Chinami, z Rosją wzrosła

Jak pokazują dane Federalnego Urzędu Statystycznego, w kwietniu 2022 r. Niemcy sprowadziły w Chin towary o wartości 16,7 mld EUR. Oznacza to aż 52,8 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Destatis podkreślił, że szczególnie mocno, bo sześciokrotnie wzrósł import produktów chemicznych.

Zmniejszył się natomiast eksport do Chin. Podliczono go na 8,3 mld EUR, co oznacza zniżkę rzędu 1,5 proc. rok do roku.

Co istotne z punktu widzenia wojny na Ukrainie, wymiana handlowa Niemiec z Rosją miała się w kwietniu jak najlepiej. Mimo unijnych sankcji i innych ograniczeń polityczno-gospodarczych, dostawy z Rosji wzrosły gwałtownie drugi miesiąc z rzędu od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Dynamika zwyżki osiągnęła w kwietniu pułap 41,9 proc. i w ujęciu wartościowym import wyniósł 3,7 mld EUR. Należy jednak podkreślić, że w głównej mierze było to „zasługą” wzrostu cen surowców, gdyż w ujęciu wolumenowym odnotowano spadek o 26,1 proc.

Wśród najważniejszych sprowadzanych przez Niemcy towarów były ropa naftowa i gaz ziemny, których wartość wzrosła o 37,8 proc. do 2,2 mld EUR.