Według informatorów agencji, szereg funduszy, jak CVC Capital Partners i Hellman & Friedman, analizuje wykonalność przejęcia. Zastrzegają oni, że rozważania są we wstępnej fazie i nie muszą zakończyć się pojawieniem się oferty.

Źródła Bloomberga zwracają uwagę, że transakcja musiałaby mieć poparcie funduszu private equity Advent International, który z racji posiadania 46 proc. akcji InPostu ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji w sprawie spółki.

Bloomberg przypomina, że wartość InPostu spadła do 2,6 mld EUR, czyli o ok. dwie trzecie od kiedy wszedł on na giełdę w Amsterdamie w styczniu ubiegłego roku.