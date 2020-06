BMW postawiło na potężne pionowe nerki

Bawarski koncern sypie ostatnio nowościami. Najpierw pokazał odświeżoną limuzynę serii 5, a teraz pochwalił się drugą generacją coupé serii 4.

BMW serii 4 coupé to dwudrzwiowe sportowe auto, które salony zaoferują w październiku. Będzie dostępne w pięciu wariantach, w tym w sportowej wersji o dosyć skomplikowanym oznaczeniu M440i Drive. Najmocniejsza wersja będzie miała pod maską sześciocylindrowy silnik benzynowy o mocy sięgającej 374 KM. Jeśli do tej pory myśleliście, że w przypadku dużej limuzyny z serii 7 firma przesadziła z wielkością tzw. nerek, czyli atrapy chłodnicy o charakterystycznym dla BMW kształcie, to teraz projektanci poszli jeszcze dalej. Nowe coupé ma praktycznie pionowe nerki. BMW odpowiada krytykom, że atrapa utrzymana jest w tradycji legendarnych coupé marki i wskazuje na duże zapotrzebowanie napędu na powietrze chłodzące. Poza tym celem było to, żeby seria 4 odróżniała się od serii 3.