Bogata w ropę Wenezuela musi importować surowiec

Produkcja ropy w Wenezueli spadła do tak niskiego poziomu, że kraj, który posiada największe rezerwy tego surowca na świecie zmuszony jest kupować go za granicą.

Wydobycie ropy w tym południowoamerykańskim kraju, tonącym w kryzysie i recesji, spadło w marcu poniżej 1 miliona baryłek dziennie do 16-letniego minimum, co jest zarówno następstwem wewnętrznych problemów, jak i sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Zakłócenia w dostawie energii spowodowały zamknięcie pól naftowych, rurociągów i portów zatrzymując infrastrukturę naftową. Zmusiło to państwowy koncern Petroleos de Venezuela do zakupu ładunku ropy od Nigerii, innego członka kartelu OPEC. To pierwszy przypadek importu topy przez Wenezuelę od 2014 r.. Według najnowszych dostępnych oficjalnych danych...