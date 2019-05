BoomBit uzupełnia wyniki i debiutuje na GPW

Pierwsze notowanie na warszawskiej giełdzie praw do akcji producenta gier mobilnych odbędzie się we wtorek, 14 maja. Spółka uzupełniła prospekt o wyniki za 2018 r.

W poniedziałek GPW podjęła uchwałę ws. wprowadzenie z dniem 14 maja do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1,3 praw do akcji serii C BoomBit.Oferta akcji BoomBit obejmowała do 1,3 mln akcji nowej emisji oraz do 1,52 mln akcji oferowanych przez obecnych akcjonariuszy spółki. Transza akcji oferowanych została zredukowana do 0,55 mln szt., natomiast transza akcji nowej emisji została pokryta w całości. Cena akcji w ofercie została ostatecznie ustalona na 19 zł. W trakcie oferty publicznej nie były znane wyniki BoomBit za...