Do procesu umorzenia subwencji w ramach Tarczy Finansowej 1.0 przystąpiło 246 tys. 770 firm. Łączna kwota podlegająca umorzeniu to 68 mld 405 mln zł - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Jak przypomniał Paweł Borys cała kwota podlegająca obecnie umorzeniu w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 to dokładnie 68 mld 405 mln zł.

Paweł Borys, fot. Adam Guz/KPRM

Według prezesa PFR, do całkowitego umorzenia subwencji w ramach pierwszej tarczy zakwalifikowało się 41 tys. 799 firm z branż, które zostały najmocniej dotknięte skutkami pandemii. W tym - jak powiedział Borys - 6 tys. 790 przedsiębiorstw to małe i średnie firmy, 35 tys. 9 beneficjentów to z kolei mikrofirmy.

"Blisko 15 proc. firm może liczyć na umorzenie nie do 75 proc., tylko do 100 proc. subwencji" - podsumował Borys.

Według danych przekazanych przez szefa PFR, 82 firmy pobierające środki z Tarczy Finansowej PFR 1.0 nie przetrwały - 63 z nich ogłosiły upadłość bądź likwidację, 19 zaś poinformowało o restrukturyzacji bądź zawieszeniu działalności.

Borys zaznaczył, że Tarcza Finansowa 1.0 osiągnęła cele, dla których powstała - wzmocnienie sytuacji finansowej przedsiębiorstw w pandemii i zapobieganie upadłościom firm.

"Patrząc na wyniki gospodarcze i nawet lekki wzrost w ujęciu rocznym, można powiedzieć, że te cele udało nam się zrealizować" - powiedział podczas wtorkowej konferencji szef PFR.