Bostic: Fed podniesie stopy w tym roku trzykrotnie

W opinii bankiera, istnieje ryzyko, że inflacja prawdopodobnie przez znacznie dłuższy czas niż dotychczas oczekiwano pozostanie na wysokim poziomie. A to – w jak uważa – wymagać będzie szybkich, zdecydowanych i agresywnych działań ze strony Fed.

Bostic sądzi, ze dobrym terminem dla pierwszej podwyżki stóp mogłoby być marcowe posiedzenie FOMC.

Jeżeli sprawy będą się toczyć tak jak do tej pory, marzec byłby rozsądnym terminem – powiedział przedstawiciel Fed.

Drugą istotna kwestią – zdaniem Bostica – jest zarządzanie bilansem Fed. Opowiada się za tym, by również w tym wypadku działania Fed były agresywny - pozwalając na spadek aktywów o co najmniej 100 mld USD miesięcznie i z planami szybkiego „wyciągnięcia” co najmniej 1,5 bln USD z rynków finansowych, które określił jako „czystą, nadmierną płynność”.

Od wybuchu pandemii w 2020 r. Fed skupił obligacje skarbowe i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką za ponad 4 bln USD, co ponad dwukrotnie zwiększyło ogólny rozmiar jego bilansu z 4,1 bln do ponad 8,7 bln USD.

Odnosząc się do obaw związanych z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa Bostic stwierdził, że Omikron raczej nie zakłóci ożywienia, a wręcz przeciwnie, istnieje ryzyko, że jeszcze nasili presję inflacyjną.

Bostic w tym roku nie dysponuje prawem głosu w sprawie polityki pieniężnej. Był jednym z pierwszych urzędników Fed, którzy spodziewali się, że tempo ożywienia będzie silniejsze niż oczekiwano i opowiadał się już w zeszłym roku za wyższymi stopa procentowymi w 2022 r.