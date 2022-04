Bowim wstępnie o wynikach za I kwartał 2022

No Fluff Jobs: 47 proc. więcej ofert pracy w IT, oferowane wynagrodzenia wyższe o 12 proc.

Popyt na usługi specjalistów IT, także tych zajmujących stanowiska nieprogramistyczne, wzrósł o ponad 47 proc. w I kwartale w ujęciu rocznym, informuje No Fluff Jobs, portal z ogłoszeniami dla branży IT.