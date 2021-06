BP kupuje aktywa „solarne” w USA i wchodzi do Grecji

Brytyjski gigant energetyczno-paliwowy, koncern BP przejmie 9 GW projektów słonecznych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz wchodzi na grecki rynek energetyki solarnej.

Aktywa w USA przejęte zostaną od 7X Energy. Ich koszt wyceniono na 220 mln USD. Aktywa, które obecnie nie wytwarzają energii słonecznej, zwiększają całkowitą liczbę projektów BP w zakresie odnawialnych źródeł energii do 23 GW. .

Z kolei w Grecji, BP we współpracy z lokalną firmą Kiefer wygrał aukcje i rusza tam z projektem z obszaru energetyki solarnej o mocy 640 MW.

Skoncentrowanie się BP na energię słoneczną jest częścią strategii wytwarzania większej ilości energii z wiatru i słońca oraz wydobywania mniejszej ilości węglowodorów w ramach dążenia do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do połowy wieku. Oczekuje, że w ramach ostatecznej decyzji inwestycyjnej do 2025 r. koncern będzie mieć 20 GW energii niskoemisyjnej, a do końca dekady osiągnie 50 GW.