Brytyjczycy wracają do pracy stacjonarnej

Pod koniec sierpnia mieszkańcy Wielkiej Brytanii stopniowo wracali do swoich miejsc pracy. Premier Boris Johnson chce przyspieszyć ten proces we wrześniu, aby pomóc gospodarce wyjść z historycznego załamania związanego z koronawirusem, pisze Reuters.

W dniach 26-30 sierpnia do pracy podróżowało 57 proc. aktywnych zawodowo dorosłych. Dwa tygodnie wcześnie było to 55 proc., a w maju 33 proc. - podał w czwartek urząd statystyczny Office for National Statistics.