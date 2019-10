Brytyjczycy zainteresowani uczestnictwem w Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Brytyjskie firmy zrzeszone w British Aviation Group (BAG) są zainteresowane uczestnictwem w Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK), poinformował w PAP dyrektor komunikacji i PR spółki CPK Konrad Majszyk. Jak dodał, do BAG należą firmy, które budowały m.in. lotniska w Seulu i Stambule.

"Zrzeszone w BAG brytyjskie firmy są zainteresowane uczestnictwem w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mają one ogromne doświadczenie i kompetencje w budowie największych lotnisk na świecie, np. w Stambule, Seulu, Singapurze i Pekinie" - powiedział w środę Majszyk.



Przedstawiciele spółki uczestniczą w Londynie w dwudniowych warsztatach zorganizowanych przez BAG, a także przez brytyjski departament handlu międzynarodowego oraz Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie.



"Udział w warsztatach spółki CPK z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości. W trakcie tych dwóch dni od projektantów ze światowej ligi dowiedzieliśmy się, z jakimi wyzwaniami spotkali się przy projektowaniu innych portów i na co zwracali uwagę na etapie ich planowania. Jesteśmy na wstępnym etapie przygotowań do projektowania i budowy CPK. Naszym celem jest weryfikacja założeń koncepcyjnych CPK, uzgodnienie ich z potrzebami przyszłych użytkowników, a następnie wprowadzenie korekt" - tłumaczy Majszyk.



Jak wskazał, obecnie największe porty lotnicze powstają w Azji. "Brytyjski sektor projektowo-wykonawczy jest zaangażowany w te inwestycje. Dlatego chcemy od Brytyjczyków czerpać doświadczenia" - powiedział.



Majszyk wyjaśnił, że Brytyjczycy podzielili się swoimi doświadczeniami m.in. na temat budowy infrastruktury lotniskowej, w tym budowy pasów startowych, terminali, dróg kołowania, a także powiązaniem infrastruktury lotniskowej z siecią dróg i kolei.



Majszyk przypomniał, że do 31 października potrwają konsultacje briefu strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Do tego czasu do CPK mogą wciąż zgłaszać się podmioty, które chcą zaopiniować koncepcję nowego portu lotniczego, proponując zmiany i nowe rozwiązania. Dotychczas weryfikację przeszło pozytywnie ponad 130 firm i instytucji, m.in. Polska Grupa Lotnicza (LOT, LOT AMS, LS Airport Services), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz szereg firm wykonawczych, projektowych i logistycznych" - dodał.



Jednocześnie CPK konsultuje koncepcję portu lotniczego z największymi liniami lotniczymi świata w ramach komitetu ACC powołanego wspólnie ze Zrzeszeniem Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA). Kolejne spotkanie w ramach ACC zaplanowane jest w Warszawie na 18 października.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.