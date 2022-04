Brytyjski minister finansów polecił mennicy wejść na rynek NFT

NFT to oryginalne dobra cyfrowe, których wyjątkowość bazuje na technologii blockchain. Brytyjska mennica, odpowiedzialna za bicie monet oraz oferowanie produktów okolicznościowych zapowiedziała, że podporządkuje się poleceniu ministra finansów i wejdzie na rynek NFT później w tym roku.

Rishi Sunak, fot. Bloomberg

The Telegraph zwraca uwagę, że plan sprzedaży NFT przez mennicę pojawia się w momencie, kiedy resort finansów podjął szereg inicjatyw mających pokazać, że Wielka Brytania jest otwarta na kryptowaluty i blockchain. Rząd zapowiedział, że obejmie regulacją stablecoiny, czyli kryptowaluty bazujące na wartości realnych walut, co oznacza uznanie ich za środek płatniczy. Chce także dokonać zmian w systemie podatkowym, aby zachęcić do inwestycji w nowe technologie.

- Moją ambicją jest uczynienie z Wielkiej Brytanii globalnego centrum technologii kryptoaktywów, a działania, o których dziś poinformowaliśmy mają zapewnić, że firmy będą mogły inwestować, dokonywać innowacji i rozwijać ten kraj – powiedział Sunak.