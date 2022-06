Brytyjski przemysł i usługi gwałtownie hamują

Słabnącą kondycję gospodarki z Wysp Brytyjskich potwierdza opublikowany we wtorek odczyt wskaźników PMI. Złożony indeks S&P Global/CIPS Purchasing Managers Index – obejmujący usługi i firmy produkcyjne – spadł w oszacowaniu na maj 2022 r. do 53,1 pkt z 58,2 pkt w kwietniu, co jest najniższą wartością od lutego 2021 r.

Z kolei wskaźnik PMI dla sektora usług, dominującego w strukturze PKB opadł w maju do 53,4 pkt z 58,9 pkt miesiąc wcześniej, notując największą miesięczną zniżkę od rozpoczęcia archiwizowania takich danych w 1996 r.

Choć oba odczyty utrzymały się powyżej progu 50 pkt oznaczającego rozwój, jednak tendencja spadkowa mocno się zdynamizowała.

Wśród głównych przyczyn spadków wymienia się wysoką inflację, która uderzyła nie tylko w firmy m.in. poprzez wzrost kosztów, jak również w konsumentów ograniczając ich siłę nabywczą oraz popyt.