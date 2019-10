Brytyjski rząd nie planuje na przyszły tydzień prac nad ustawą ws. brexitu

Brytyjski rząd nie planuje na przyszły tydzień parlamentarnej debaty nad ustawą o porozumieniu ws. wystąpienia z UE - wynika z podanego w czwartek harmonogramu prac Izby Gmin. To oznaczałoby, że rządowi nie uda się doprowadzić do brexitu 31 października.

W harmonogramie prac przedstawionym przez Jacoba Rees-Mogga, który jako lider Izby Gmin jest odpowiedzialny za koordynację realizacji polityki rządu w niższej izbie parlamentu, nie ma ani ustawy o porozumieniu z UE (nazywanej w skrócie WAB), ani żadnej wzmianki o tym, że premier Boris Johnson może złożyć wniosek o przedterminowe wybory. Rząd nadal może jednak w ostatniej chwili zmienić porządek obrad.

Przyjęcie ustawy o umowie w sprawie wystąpienia z UE jest warunkiem niezbędnym, by można było ratyfikować uzgodnione przed tygodniem porozumienie z Brukselą, a w konsekwencji - by Wielka Brytania mogła opuścić Wspólnotę w uporządkowany sposób. We wtorek wieczorem posłowie poparli w pierwszym głosowaniu projekt ustawy WAB, co oznacza zgodę na skierowanie go do pracy w komisjach, ale nie zgodzili się na forsowaną przez rząd szybką ścieżkę legislacyjną, która zakładała zakończenie prac nad projektem w ciągu trzech dni.

Po tych głosowaniach Johnson poinformował o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy do czasu, aż UE ustosunkuje się do wysłanego przez niego - pod naciskiem parlamentu - wniosku o przesunięcie brexitu do 31 stycznia 2020 r. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie wycofał jednak projektu całkowicie ani nie złożył wniosku o przedterminowe wybory.

Tymczasem tabloid "The Sun" poinformował w czwartek o podziałach w gabinecie Johnsona w kwestii dalszej strategii. Według gazety główny doradca premiera Dominic Cummings postuluje, by wycofać projekt ustawy WAB i przeprowadzić przedterminowe wybory jeszcze w grudniu, podczas gdy część ministrów - m.in. minister ds. Irlandii Północnej Julian Smith - opowiada się za tym, żeby spróbować przeforsować ustawę przez parlament.

W środę o harmonogramie prac nad nią Johnson rozmawiał z liderem opozycji Jeremym Corbynem, ale nie doszli oni do żadnego porozumienia. Tym niemniej, jak ujawniło źródło w Partii Pracy, rozmowy w tej sprawie na niższym szczeblu są kontynuowane.

