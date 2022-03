Brytyjskie firmy przewozowe ostrzegły, że będą musiały przenieść na swoich klientów skok kosztów paliwa wywołany wojną na Ukrainie, informuje Bloomberg.

Stowarzyszenie zrzeszające firmy transportowe RHA szacuje, że koszt eksploatacji ciężarówki wzrósł o około 40 proc. rok do roku do 56 tys. GBP. To efekt znacznych zwyżek cen oleju napędowego.