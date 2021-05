Budynki o zerowym śladzie węglowym to przyszłość

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że budynek musi być efektywny energetycznie. Bardzo dobrze izolujemy nasze domy, montujemy w nich okna o wysokich parametrach cieplnych, po to by mniej płacić za energię na ogrzewanie. W Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności prawie 4 mld EUR zostało przewidziane na termomodernizację budynków jednorodzinnych, bibliotek i szkół. Jednym słowem, efektywność energetyczna budynków staje się powoli codziennością.

Nie należy też zapominać, że dobrze zaizolowany budynek to większy komfort. Nie jesteśmy w nim narażeni na dużą zmienność temperatur, przez co czujemy się po prostu lepiej. Nauczyliśmy się więc dbać o swój portfel i dobre samopoczucie, ale pozostał jeszcze jeden element, o który musimy zadbać jak najszybciej. Jest to środowisko. Niby wiemy doskonale, że powinniśmy ograniczać emisję CO2, ale nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z tego, jak bardzo możemy pomóc wznosząc budynek o niskim, czy wręcz zerowym śladzie węglowym.

Jak wynika z nowego raportu Krajowej Agencji Poszanowania Energii „Analiza porównawcza śladu węglowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego” wykonanego dla Saint-Gobain w Polsce, dobrze zaprojektowany obiekt, w którym zastosowane zostały m.in. izolacje ISOVER, systemy suchej zabudowy RIGIPS i szkło BUILDING GLASS pozwala uniknąć w ciągu swojego 50-letniego użytkowania wyemitowania około 25 t CO2. Ślad węglowy budynku wynika z ilości energii, która została zużyta m.in. na: dostarczenie surowców do fabryk, które wytworzyły wyrób użyty na budowie (paliwo użyte w transporcie), produkcję wyrobu (energia do wytworzenia wyrobu), transport z fabryki na plac budowy (paliwo użyte w transporcie), instalację wyrobu (energia potrzebna do urządzeń np.: betoniarka, dźwig).

Na każdym z tych etapów można zadbać, aby ślad węglowy był niższy. Przykładowo: dostarczenie na plac budowy większej ilości wyrobów (np.: skompresowanych rolek wełny szklanej) w pełni wypełnionym samochodem, np. poprzez połączenie w jedną dostawę całego systemu suchej zabudowy: płyt g-k, elementów konstrukcji, wełny szklanej do wypełnienia, worków ze szpachlą gipsową, powoduje, że ślad węglowy budynku w fazie budowy będzie niższy, niż gdyby dostarczać tę samą ilość wyrobów kilkoma transportami.

Jak wynika z analizy KAPE, gdyby wszystkie wznoszone budynki mieszkalne jednorodzinne, których liczba wynosi około 70 tys. rocznie, wznosić minimalizując ich ślad węglowy, to ilość niewyemitowanego CO2 odpowiadałaby ilości pochłoniętej przez 5,4 mln drzew rosnących przez 50 lat. Jestem pewien, że budynki o zerowym śladzie węglowym, to nie tylko przyszłość ale i wyraz tak nam potrzebnej cywilnej odpowiedzialności. Z tego powodu Grupa Saint-Gobain w Polsce bardzo angażuje się w ich promocję, jednocześnie realizując swój cel nadrzędny: „Making the world a better home”.