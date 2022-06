Budżet wyborczy będzie żonglerką

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.

Na razie to przede wszystkim wskaźniki, do konkretnego projektu jeszcze kilka kroków, w tym wersja wstępna w sierpniu oraz finalny już projekt z załącznikami, który do Sejmu wpłynie do 30 września. Po drodze w dwóch etapach ma wypowiedzieć się Rada Dialogu Społecznego. Praktyka jednak potwierdza, że ta ustawowa instytucja stała się jedynie atrapą, jej realny wpływ na decyzje władców – tzn. porównanie wersji przedkładanej do zaopiniowania oraz później przez rząd przyjmowanej – okazuje się niemal zerowy.