W opinii oficjela, Fed prawdopodobnie zaostrzy stawkę referencyjną do przedziału 3,75-4,0 proc. do końca bieżącego roku. Wcześniej zakładano, że będzie to maksymalnie poziom 3,5 proc.

Walka z inflacją jest priorytetem Fed. Wzrost cen okazuje się być szerszy i bardziej trwały, niż moglibyśmy sądzić nawet 60 lub 90 dni temu. Dlatego nasze działania muszą być wzmocnione, jak również rozsądnym i koniecznym wydaje się być wyższy docelowy poziom stóp procentowych – wyjaśnił Bullard, który mimochodem powiedział, że wspiera najbliższą podwyżkę stóp rzędu 75 punktów bazowych.

W czerwcu FOMC podwyższył benchmarkową stawkę o 75 pb do przedziału 1,5-1,75 proc., co było największą podwyżką od 1994 r.