bValue poprawi internetowe lądowanie

Fundusz venture zainwestował 1 mln zł w projekt Advise, którego celem jest zwiększenie konwersji na stronach internetowych dzięki nowym technologiom.

Narzędzie do oddzwaniania do użytkowników stron internetowych, system czatowy dla biznesu czy platforma do wysyłki notyfikacji push — to projekty biznesowe, w które w ostatnich latach zainwestował fundusz venture bValue, dysponujący pieniędzmi z programu Bridge Alfa i kapitałem od znanych przedsiębiorców. Należą do nich m.in. Rafał Brzoska, szef Integer.pl, do którego należy InPost, Marek Dziubiński z Medicalgorithmics czy Tomaszowie Misiak i Hanczarek z Work Service’u. Teraz fundusz dokonał kolejnej inwestycji w szeroko rozumianej branży handlu internetowego. — Zainwestowaliśmy 1...