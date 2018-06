Byk w lipcu wskoczy na GPW

T-Bull z emisji nowych akcji chce zdobyć do 6 mln zł i przy okazji przenieść się na rynek regulowany GPW.

Producent gier mobilnych T-Bull od 2016 r. jest notowany na NewConnect. Do tej pory gry wrocławskiego studia zostały pobrane około 330 mln razy. Od czasu debiutu kapitalizacja spółki skurczyła się jednak o 50 proc. Kurs jest też o ponad 70 proc. poniżej szczytów z wiosny 2017 r. Mimo nie najlepszej koniunktury na akcjach T-Bull, którego aktualna wartość rynkowa to niecałe 70 mln zł, właśnie rozpoczął ofertę publiczną. Chce sprzedać do

100 tys. nowych akcji po cenie maksymalnej 60 zł za sztukę. Zgodnie z zapisami prospektu, łączne koszty związane z ofertą wyniosą 1,2 mln zł, co oznacza maksymalne wpływy netto na poziomie około 4,8 mln zł. Tymczasem w dokumencie zatwierdzonym w środę przez KNF czytamy, że spółka oczekuje wpływów netto na poziomie ok. 6,2 mln zł. Pieniądze z emisji firma zamierza przeznaczyć na przygotowanie trzech nowych gier, związane z tym powiększenie zespołu oraz reklamę nowych gier. T-Bull liczy, że pieniądze z emisji pozwolą mu rozwinąć kompetencje w zakresie tworzenia dobrze sprzedających się gier i mechanikę trybu multiplayer, która zgodnie z przewidywaniami zarządu powinna przełożyć się na większą atrakcyjność wydawanych gier. W dalszej perspektywie deweloper myśli o wejściu na rynek PC i konsol.

Akcje nowej emisji będą stanowiły do 8,2 proc. udziału w kapitale spółki. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 11 lipca. Od 4 do 12 lipca potrwa proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy od instytucji będą przyjmowanie od 13 do 17 lipca, a dzień po ich zakończeniu zostaną przydzielone akcje. Po około dwóch tygodniach od przydziału akcje i PDA powinny zadebiutować na głównym parkiecie GPW.