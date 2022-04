Igor Wołobujew, do niedawna wiceprezes Gazprombanku ujawnił, że uciekł z Rosji aby wstąpić do sił obrony terytorialnej Ukrainy i walczyć z rosyjskim najeźdźcą, informuje The Moscow Times powołując się na doniesienia portali The Insider i liga.net.

50-letni Wołobujew, który przez 33 lata pracował dla spółek Gazpromu powiedział, że został zwolniony ze stanowiska po tym jak 2 marca uciekł z Rosji.