Kiedykolwiek i gdziekolwiek. Były premier szuka pracy. Czy świat korporacji stoi przed politykami otworem?

Ciekawe, kiedy Kazimierz Marcinkiewicz wreszcie znajdzie zatrudnienie. Przypomnijmy: pod koniec lipca były premier ogłosił w serwisie Linkedln, że szuka pracy. Potrzebuje jej choćby po to, by rozwiązać swoje problemy ze spłacaniem alimentów na rzecz byłej żony. Co rusz plotkarskie media informowały o przeprawach dawnego prominentnego polityka z prokuratorem i komornikiem.