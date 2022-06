Catalyst kwitnie na GPW

Po pięciu miesiącach 2022 r. tylko o 1 proc. sesyjne obroty akcjami na rynku głównym GPW przewyższają te z roku 2021. W maju spadły o 14 proc. Średnia sesyjna – a więc uwzględniająca liczbę dni handlu – spadła o 18,1 proc. Podczas przeciętnej majowej sesji z rąk do rąk przechodziły akcje o wartości 1,15 mld zł. Rok wcześniej było to 1,41 mld zł.

Jeszcze gorszy był maj na NewConnect. Całomiesięczne obroty sesyjne wyniosły tam 167,5 mln zł, co oznacza spadek o 58 proc. rok do roku. Licząc za pierwsze pięć miesięcy handel na NewConnect skurczył się o 62,3 proc.

Inwestorów przyciąga za to obligacyjny rynek Catalyst. W majowych transakcjach sesyjnych zmieniły na nim właściciela papiery o wartości 843,1 mln zł. Oznacza to wzrost o 213,7 proc. rok do roku. Podczas gdy na rynkach akcyjnych spadły nie tylko obroty, ale równiez liczba transakcji, na rynku obligacji jest odwrotnie. W maju 2021 r. doszło tam do niespełna 5 tys. transakcji. W tym roku było ich ponad 15 tys.

NewConnet przerosły już obroty produktami strukturyzowanymi. W maju miały wartość 273 mln zł, co oznacza wzrost o 8,4 proc. rok do roku. Licząc od początku roku obroty certyfikatami strukturyzowanymi wzrosły już o 27,4 proc.

Jeżeli chodzi o rynek kontraktów terminowych, to obrót tymi opartymi na indeksach był w maju 2022 r. wyższy o 34,5 proc. od maja 2021 r., ale liczba otwartych pozycji wzrosła tylko o 9 proc. W przypadku futures na poszczególne akcje zarówno obroty, jak i liczba otwartych pozycji spadły w maju niemal o 30 proc. licząc rok do roku. O 130,5 proc. wzrosła za to liczba transakcji na kontraktach walutowych. W tym segmencie pochodnych liczba otwartych pozycji zwiększyła się jednak tylko o 12,6 proc.