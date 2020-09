Catalyst: tłok na pierwotnym

Ze skrajności w skrajność. Od zamrożenia rynku w kwietniu i maju przez pierwsze emisje dla inwestorów indywidualnych doszliśmy do wysypu emisji dla inwestorów instytucjonalnych. Ale także dla mniejszych znajdą się ciekawe propozycje.

W poniedziałek ruszają zapisy na obligacje Ghelamco — w ramach publicznej oferty deweloper zaoferuje papiery warte 55 mln zł, ale w porównaniu do czterech emisji przeprowadzonych w czerwcu i lipcu kupon został obniżony o 0,6 pkt proc. — do 5,5 proc. w skali roku. W ten sposób Ghelamco nie tylko dyskontuje sukces poprzednich emisji (przy ofertach wartych 205 mln zł popyt wyniósł 436 mln zł), ale także dostosowuje warunki do kondycji rynku. Wiele wskazuje na to, że indywidualni inwestorzy są już w stanie zaakceptować niższe oprocentowanie, nie dlatego, że uważają ryzyko inwestycji za niższe, ale dlatego, że nie mają specjalnego wyboru. Alternatywą jest trzymanie pieniędzy na słabo oprocentowanych lokatach względnie w obligacjach oszczędnościowych, które mogą dać solidne odsetki pod warunkiem jednak, że inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, a na razie — o czym poinformował GUS — tempo wzrostu cen spadło w sierpniu do 2,9 proc.