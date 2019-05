CCC zwiększyło przychody o 20 proc.

W kwietniu 2019 r. skonsolidowane przychody CCC wyniosły 524,2 mln zł i były o 20 proc. wyższe niż przed rokiem.

Do wzrostu sprzedaży w sieci detalicznej (o 14 proc.) przyczyniły się przejęcia sklepów KVAG i Gino Rossi, co dodało do przychodów prawie 49 mln zł (przed rokiem obie spółki były poza grupą). Samo CCC zanotowało spadek sprzedaży o 2 proc. do 320 mln zł, w górę o 227 proc. (do 7,2 mln zł) poszła natomiast sprzedaż eobuwie.pl.

W kanale e-commerce sprzedaż zwiększyła się o 48 proc. do 133,8 mln zł (w tym w eobuwie.pl o 41 proc. do 127,4 mln zł), a w hurcie spadła o 13 proc. do 14,4 mln zł.

Narastająco po czterech miesiącach 2019 r. sprzedaż grupy wynosi 1,56 mld zł (+43 proc.).