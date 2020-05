CD Projekt największy w Polsce i Europie

Giełdowa kapitalizacja producenta „Wiedźmina” wynosi 36,5 mld zł i jest wyższa niż wycena francuskiego potentata branży — Ubisoftu.

Jedna akcja CD Projektu kosztuje na GPW około 380 zł, co daje wycenę całej spółki na 36,5 mld zł. Na początku sesji we wtorek kurs ustanowił maksimum na 389 zł, co przekładało się na całkowitą wycenę na poziomie 37,4 mld zł. To zdecydowanie najwięcej spośród polskich spółek notowanych na GPW (drugi w klasyfikacji PKN Orlen wart jest 10 mld zł mniej), a także najwięcej w europejskiej branży gamingowej. Polski producent gier wyprzedził pod względem kapitalizacji Ubisoft dzięki zwyżce notowań swoich akcji i słabemu zachowaniu kursu francuskiej spółki.