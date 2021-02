Cena srebra wzrosła w poniedziałek najwyżej od ośmiu lat dzięki spekulantom z serwisu Reddit.

Kurs srebra rósł w poniedziałek na Comex nawet o 13 proc. do 30,35 USD. Ostatecznie sesja zakończyła się wzrostem ceny uncji metalu o 9,3 proc. do 29,418 USD.

Przez cały ubiegły tydzień srebro zdrożało o ponad 5 proc. Większy popytu pojawił się w czwartek i piątek kiedy na forach inwestycyjnych na Reddit zaczęły pojawiać się wezwania do gry przeciwko instytucjom obstawiającym spadek ceny metalu.

Rekord ceny srebra z najmocniej handlowanego kontraktu padł 29 kwietnia 2011 roku i wynosił 48,599 USD.

- Korygując o inflację to byłoby obecnie 56 USD – powiedział Marshall Gittler, szef analizy w BDSwiss Group. – Nie jest to niemożliwe. Notowania srebra były jednak spokojne przed ostatnimi wydarzeniami, co moim zdaniem oznacza, że rynek był całkiem dobrze zrównoważony – dodał.