Ceny niektórych surowców spadają, ale innych rosną

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Z powodu obaw o światowy popyt spadają ceny metali. To może ograniczyć proinflacyjny impuls ze strony surowców, ale go nie zatrzyma. Bo z powodu obaw o malejącą podaż drożeje energia. Na rynkach surowców widać dywergencję trendów cenowych.

Wzrost cen surowców jest jednym z głównych czynników stojących za obecną falą inflacyjną. Ceny wszystkich trzech grup surowców (nośników energii, metali oraz żywności) silnie rosły od początku pandemicznego ożywienia, a więc od II poł. 2020 r. Ale ostatnio ten proces zaczął wygasać i niektóre surowce już wyraźnie tanieją z powodu spadającego popytu. Widać, że tanieją te surowce, w przypadku których nie występują duże zaburzenia podażowe i z tego powodu to popyt decyduje o cenie. Stopniowo będzie to dotykało coraz szerszych grup towarów. Aż do momentu, kiedy długoterminowe fundamenty zaczną przeważać nad krótkookresowymi obawami o popyt.