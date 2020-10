Cezary Kucharski odzyskał wolność. Prokurator nie wnioskował o areszt

Nieco ponad dobę były wspólnik Roberta Lewandowskiego składał wyjaśnienia w prokuraturze. Śledczy nie wystąpili z wnioskiem o areszt i nałożyli kaucję 4,6 mln zł.

27 października o 6 rano do drzwi domu Cezarego Kucharskiego zapukali funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, by zrealizować wniosek prokuratury i zatrzymać byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej w związku ze śledztwem dotyczącym rzekomego szantażowania Roberta Lewandowskiego. Po trwającym kilka godzin przeszukaniu domu i biura został przewieziony do Prokuratury Rejonowej przy Krakowskim Przedmieściu, w celu złożenia wyjaśnień. Prowadzący śledztwo prokurator Dawid Hieropolitański nie zdążył zrealizować wszystkich czynności w dniu zatrzymania i Kucharski noc spędził w areszcie. Następnego dnia prokurator zakończył przesłuchanie i po przyjęciu wyjaśnień nie zdecydował się na zawnioskowanie o areszt, ograniczając się do nałożenia kaucji w wysokości 4,6 mln zł i zakazu kontaktu z Lewandowskim i jego żoną.