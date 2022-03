Chile zapowiada wzrost produkcji miedzi

Powołując się na prezesa chilijskiego towarzystwa górniczego agencja podała, że produkcja powinno powrócić do poziomów sprzed roku, po styczniowym złamaniu, kiedy to spadła o 7,5 proc. r/r do najniższego poziomu od dekady. Wśród głównych przyczyn wymieniono problemy z jakością rudy oraz poważne niedobory wody.

Eksperci podkreślają, że informacja może mieć pozytywny wpływ na sytuację na rynku metali, który boryka się z niskimi zapasami i rosnącymi cenami.

Udział Chile w globalnej produkcji miedzie szacowany jest na ponad 25 proc.