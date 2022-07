Chiński popyt podbije ceny gazu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Mimo że na rynku brakuje surowca, a ceny osiągają astronomiczne poziomy, największy importer nie składa zamówień. Sytuacja może się jednak zmienić, a rynek nie jest na to gotowy.

W przeciwieństwie do większości państw, Chiny nie składają przed zimą dodatkowych zamówień na płynny gaz ziemny, zakładając, że obowiązująca polityka zero covid i wynikające z niej obostrzenia sanitarne utrzymają popyt na niskim poziomie. Globalny niedobór podaży mocno podbił ceny surowca, co może powodować większą powściągliwość w zakupach.