Chiny nigdy nie wyprzedzą USA? Do tego może doprowadzić spowolnienie ich gospodarki

Chiny nie są obecnie w stanie wyprzedzić Stanów Zjednoczonych i stać się największą gospodarką świata. Co więcej być może nigdy nie osiągną tego celu z powodu obecnego spowolnienia wzrostu PKB i spadku zaufania konsumentów - przekazał we wtorek Bloomberg.

Do połowy lat 40. obecnego wieku wzrost PKB Chin przewyższy amerykański, jednak przewaga będzie “jedynie marginalna”, a następnie kraj ponownie “pozostanie w tyle”, jak twierdzą ekonomiści Bloomberga. Wcześniej prognozowano, że Chiny staną się największą gospodarką świata już na początku przyszłej dekady.

Trwały spadek potencjału

“Spowolnienie gospodarcze Chin nastąpiło wcześniej niż się spodziewaliśmy” - przekazali analitycy. “Odbicie po pandemii Covid wyhamowało odzwierciedlając pogłębiające się załamanie na rynku nieruchomości i słabnące zaufanie do zarządzania gospodarką przez Pekin. Istnieje ryzyko, że ta tendencja utrzyma się, co spowoduje trwały spadek potencjału wzrostu” - dodali.

Eksperci przewidują obecnie, że wzrost chińskiej gospodarki spowolni do 3,5 proc. w 2030 r. i do blisko 1 proc. do 2050 r. Wcześniej oczekiwano odpowiednio 4,3 proc. i 1,6 proc.

Odbicie nie nastąpiło

W ubiegłym roku z powodu pandemii gospodarka Państwa Środka wzrosła o 3 proc., co było jednym z najwolniejszych temp od dziesięcioleci. Ponowne otwarcie po zniesieniu ograniczeń covidowych na początku tego roku budziło nadzieje, że nastąpi odbicie.

Ożywienie traciło jednak impet w miarę jak spadał eksport i pogłębiał się kryzys na rynku nieruchomości. Prywatny wskaźnik sektora usług wykazał spadek aktywności w ubiegłym miesiącu, ponieważ ludzie wstrzymywali się z wydatkami. Ekonomiści Bloomberga obniżyli prognozy wzrostu na 2024 r. poniżej 5 proc.