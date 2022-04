Chiny ograniczają zakupy LNG

Najnowsze dane pokazują, że w pierwszym kwartale 2022 r. import LNG przez Państwo Środka zmniejszył się o 14 proc. w porównaniu do analogicznego kresu roku poprzedniego.

Lujia Cao, analityk gazu w BloombergNEF twierdzi, że w chińskim sektorze przemysłowym pojawiają się oznaki drastycznego ograniczenia popytu na gaz. Dodała, że „…słaby popyt i zaporowo wysokie ceny LNG ograniczają zainteresowanie zakupami importerów”.

Skalę problemu obrazuje choćby około 35-proc. podwyżka regulowanych stawek LNG dla użytkowników przemysłowych przez państwowego potentata China National Petroleum.

Wyższe koszty gazu mogą ograniczyć wytwarzanie energii w elektrowniach i wymusić ograniczenia w energochłonnych gałęziach przemysłu. Jak podaje BloombergNEF, około 32 proc. krajowych linii produkcyjnych ceramiki zostało wstrzymanych w pierwszej połowie marca.

Jak wskazują eksperci spadek popytu na LNG oznaczałby obecnie większą dostępność do przekierowania do Europy, ponieważ zmniejsza to zależność od dostaw z rosyjskich rurociągów.