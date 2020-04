Chwilowe wyciszenie na złotym

Działania podejmowane przez krajowych decydentów — jak nieoczekiwane cięcie stóp o 50 pkt baz. przez Radę Polityki Pieniężnej oraz kolejna odsłona tarczy antykryzysowej przez rząd, która zakłada wsparcie finansowe dla polskich przedsiębiorstw o wartości około 100 mld zł — wpisują się w podobne kroki podejmowane na świecie i nie robią większego wrażenia na uczestnikach rynku walutowego.

Kluczowy dla złotego pozostaje globalny sentyment, a ten jest dość chwiejny, co dobrze było widać w środę rano. Rekordowa liczba zgonów na COVID-19 we wtorek przyćmiławcześniejszy optymizm po tym, jak dynamika nowych zakażeń zaczęła wyhamowywać. Jednocześnie sygnały napływające z WHO nie sugerują końca pandemii, a tym samym szybszego wyjścia z gospodarczego zatrzymania, a to staje się teraz kluczowe.