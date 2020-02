Ciepło, cieplej, najcieplej. I tak już od 75 lat

W Świebodzicach, tuż przy granicy Książań skiego Parku Krajobrazowego, swoją sie-- dzibę ma Termet, w pełni polska spółka zajmująca się produkcją nowoczesnych urządzeń grzewczych. Jej historia sięga 1945 r. Od tego czasu działa nieprzerwanie, mimo transformacji gospodarczych i ustrojowych oraz procesu restrukturyzacji. W tym roku świętuje więc swoje 75-lecie. — To bardzo dużo czasu, dlatego jesteśmy dumni, że mimo wielu zakrętów historii udało nam się zbudować stabilną i solidną firmę, cieszącą się uznaniem klientów — mówi Ryszard Satyła, prezes Termetu.

W prywatnych rękach

Przełomowym momentem w historii firmy był rok 1996, w którym doszło do przekształceń własnościowych.

— W związku ze zmianami ustrojowo-gospodarczymi, jakie zachodziły w latach 90., podjęto decyzję o prywatyzacji firmy w formie akcjonariatu pracowniczego, w efekcie czego pracownicy Termetu stali się jego współwłaścicielami. Taka forma własności funkcjonuje do dziś — tłumaczy Ryszard Satyła. Dzisiaj Termet to nowoczesna europejska firma o ugruntowanej pozycji rynkowej i marce znanej na całym świecie.

— Prowadzimy działalność produkcyjną opartą na światowych standardach jakości i ochrony środowiska, dostarczając wyroby do ponad 30 krajów. Zawsze przy tym pamiętamy i uświadamiamy kontrahentom, że jesteśmy firmą ze Świebodzic, z olbrzymim doświadczeniem i silnym przywiązaniem do tradycji. Szanujemy swoją historię i ludzi, którzy ją tworzyli — podkreśla prezes Termetu. Jak dodaje, gwarancją sukcesu jest dla spółki przede wszystkim wsłuchiwanie się w głosy dobiegające z rynku i rozwijanie się z myślą o potrzebach klientów. Tym samym wspierając rozwój technologii grzewczej przez systematyczne udoskonalanie istniejących produktów, jak również przez prace nad nowymi urządzeniami.

Innowacyjnie i ekologicznie

— Innowacyjne rozwiązania opracowujemy w wyspecjalizowanym laboratorium oraz biurze konstrukcyjno-projektowym. Tam powstają również nasze nowe technologie oraz pełna dokumentacja urządzeń — mówi Ryszard Satyła.

Termet ma wdrożony i potwierdzony certyfikatami Zintegrowany System Zarządzania, który łączy wymagania polityki jakości ISO 9001:2015 oraz polityki środowiskowej 14001:2015. Prowadzenie polityki środowiskowej opartej na tej normie jest szczególnie ważnym elementem strategii funkcjonowania firmy, zarówno ze względu na jej położenie w otoczeniu Książańskiego Parku Krajobrazowego, jak i pod kątem produkcji ekologicznych urządzeń, których technologia wykonania pozwala na ich użytkowanie ze szczególną dbałością o środowisko, uwzględniając naturalnie wyroby, których praca opiera się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

— Głównym założeniem naszej polityki środowiskowej jest wspieranie ochrony środowiska naturalnego we wszystkich fazach wdrażania wyrobów na rynek — począwszy od projektowania, przez produkcję, na sprzedaży kończąc. Każdego dnia dążymy do pozytywnego oddziaływania na otoczenie, w którym funkcjonujemy, oraz do łagodzenia zmian będących rezultatem aktywności gospodarczej naszego przedsiębiorstwa — przekonuje prezes Termetu.

Jak zapewnia Ryszard Satyła, na świecie marka Termet kojarzy się z polskimi produktami o bardzo wysokiej jakości, spełniającymi najwyższe standardy europejskie. Jest symbolem rzetelności i niezawodności.

— Oferujemy naszym klientom wysokiej jakości produkty, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne — mówi szef Termetu. Oferta firmy ze Świebodzic obejmuje zarówno gazowe kotły centralnego ogrzewania, jak i gazowe przepływowe podgrzewacze wody oraz pompy ciepła.

Miniony rok to w branży instalacyjno-grzewczej okres intensywnego rozwoju sprzedaży — głównie w sektorze gazowych kotłów kondensacyjnych oraz rozwiązań z obszaru OZE.

— Możemy się pochwalić, że po raz kolejny odnotowaliśmy kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w tym niezwykle wymagającym segmencie rynku — mówi Ryszard Satyła.

Dodaje, że najnowsze rozwiązania w zakresie kotłów kondensacyjnych zaprezentowane przez Termet zostały pozytywnie przyjęte przez środowisko dystrybutorów, a przede wszystkim instalatorów. Chodzi m.in. kotły z rodziny Ecocondens Slim, Ecocondens Integra II Plus czy Solid Plus. Bardzo dużym uznaniem wśród użytkowników cieszyły się również sztandarowe produkty Termetu, czyli Ecocondens Gold Plus i Ecocondens Silver.

— Mamy nadzieję, że nowości produktowe, które przygotowaliśmy na nadchodzące targi branżowe MCE w Mediolanie oraz Instalacje 2020 w Poznaniu, również zostaną przyjęte z dużą aprobatą specjalistów branży grzewczej, co oczywiście przełoży się na wzrost sprzedaży w tym roku — podsumowuje Ryszard Satyła.

