Cieszyński: niebawem zapadną decyzje umożliwiające uruchomienie aukcji 5G

W ciągi najbliższych tygodni Komitet Stały Rady Ministrów otrzyma projekt, którego przyjęcie pozwoli UKE uruchomić aukcję 5G - zapowiedział pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński podczas środowego posiedzenia komisji cyfryzacji.

"Jeżeli chodzi o kwestię aukcji dotyczącej pasma C, to wszystko jest w gestii prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo to prezes UKE za ten temat odpowiada. UKE jasno wskazuje, że te kroki podejmie w momencie, w którym Stały Komitet Rady Ministrów przyjmie przepisy dotyczące dostawców wysokiego ryzyka. Myślę, że w tym zakresie powinniśmy się spodziewać takich rozstrzygnięć w ciągu najbliższych tygodni. Chciałbym, żebyśmy w ciągu najbliższych tygodni, może nawet uda się do końca września, by ten projekt wyszedł od nas i trafił do SKRM i wtedy liczę, że Komitet przychyli się do naszych propozycji" - powiedział Janusz Cieszyński.