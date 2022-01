Co dalej z dostawami gazu w Europie

Cena gazu w Europie wciąż jest o 300 proc. wyższa niż przed rokiem. Analiza źródeł podaży i popytu wskazuje, że kluczowe dla obniżenia cen w 2022 roku mogą być trzy czynniki: geopolityka, pogoda i struktura produkcji. Teoretycznie warunki na rynku powinny się poprawić. Ale bardzo dużym ryzykiem jest konflikt między Rosją a Ukrainą, którego ekonomicznym skutkiem może być ograniczanie dostaw gazu.

Ceny gazu w Europie znajdują się obecnie na bardzo wysokim poziomie. Wczoraj na benchmark dla rynku, czyli kontrakty w Amsterdamie były wyceniane na 82,9 EUR za 1 MWh, co oznacza, że była ona prawie czterokrotnie wyższa niż przed rokiem. Jeszcze pod koniec grudnia cena gazu przekraczała 100 EUR za 1 MWh, a w szczycie, a więc zaraz przed Świętami, cena wynosiła nawet ponad 180 EUR, co jest historycznym rekordem. To przekłada się na bardzo wysokie stawki za gaz dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w całej Europie, co jest jednym z głównych czynników napędzających inflację.