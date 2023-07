Co decyduje o wyborze pracodawcy

Home office to już standard, kandydaci oczekują od firm innych benefitów. Na co zwracają uwagę w ogłoszeniach o pracę?

Z badania PageGroup wynika, że zdrowie psychiczne i równowaga między życiem zawodowym a osobistym są zdecydowanie ważniejsze od osiągnięcia sukcesu w pracy – uważa tak aż 70 proc. ankietowanych. Natomiast 40 proc. badanych pracowników odmówiłoby awansu, gdyby uznało, że może on mieć niekorzystny wpływ na ich samopoczucie. Autorzy badania podkreślają, że osoby poszukujące zatrudnienia oczekują od przyszłych pracodawców możliwości wyboru, jak, gdzie i kiedy będą wykonywać obowiązki służbowe.

Oczekiwane benefity

Specjaliści zwracają uwagę, że zaledwie 35 proc. ankietowanych pracuje stacjonarnie w biurach. Natomiast z formuły pracy zdalnej lub hybrydowej korzysta odpowiednio 12 proc. i 53 proc. respondentów. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, traktują home office jako standardowy tryb świadczenia obowiązków zawodowych.

– Oferowanie możliwości pracy spoza biura nie robi już wrażenia na pracownikach. Dlatego przedsiębiorcy nie mają wyjścia: muszą przemodelować ofertę zatrudnienia i wymyślać kolejne benefity, które przykują uwagę pracowników, zwłaszcza najmłodszych – mówi Magdalena Wołowiec, menedżer marketingu w PageGroup.

Zwraca uwagę, że na atrakcyjność miejsca pracy, oprócz odpowiedniego wynagrodzenia, wpływają takie benefity jak dodatkowe dni wolne w ciągu roku, możliwość skorzystania z firmowej siłowni w porze obiadowej czy lekcje języka obcego odbywające się podczas godzin biurowych.

Co może zniechęcić

Specjaliści podkreślają, że aż 60 proc. respondentów szuka w ogłoszeniu o pracę przede wszystkim informacji o wymaganiach dotyczących formuły wykonywania obowiązków służbowych. Interesuje ich, czy będzie to tryb zdalny czy stacjonarny. Kandydaci zwracają uwagę także na rodzaj umowy i wysokość wynagrodzenia. Informacji o tym poszukuje w ofercie co trzecia osoba. Co ciekawe, większe znaczenie dla nich ma nazwa oferowanego stanowiska niż jego poziom w strukturze firmy.

– 90 proc. kandydatów szuka informacji o potencjalnym pracodawcy na jego firmowej stronie internetowej. Warto, aby szefowie dbali o jej aktualizację, a także o prowadzone przez siebie media społecznościowe i ich szatę graficzną, która powinna zatrzymać uwagę kandydata na dłużej – tłumaczy Magdalena Wołowiec.

Co może zniechęcić kandydatów do udziału w rekrutacji? Niejasny opis stanowiska, zawiłości w sposobie prezentacji oferty, które utrudniają jej zrozumienie, a także nieczytelne formularze aplikacyjne.

– Aby oferta pracy przyciągała talenty, musi być dopasowana do profilu poszukiwanego kandydata i szczegółowo odpowiadała na wszelkie jego wątpliwości. Jednak nawet najlepiej przygotowane ogłoszenie nie spełni swojej roli, jeśli zawarte w nim obietnice nie okażą się tożsame z faktyczną ofertą zatrudniającego – podkreśla Magdalena Wołowiec.

Weź udział w kongresie “HR Summit 2023” >>