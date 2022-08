Co kupują i sprzedają na GPW duzi inwestorzy #80

Arkadiusz Łaszkiewicz, który jest największym akcjonariuszem 4massu, poinformował, że w czerwcu 2021 r., a więc ponad rok temu, przekroczył próg 10 proc. w akcjonariacie, osiągając 11,76 proc.

All In! Games

January Ciszewski ograniczył zaangażowanie w akcjonariacie spółki. Bezpośredni udział spadł z 18,05 do 17,13 proc. po sprzedaży 550 tys. akcji w drodze umowy cywilnoprawnej. Łączny udział (przez JR Holding i Kuźnicę Centrum) wynosi obecnie 24,91 proc.

To kolejna spółka z branży gier, w której inwestor ograniczył ostatnio zaangażowanie. W połowie czerwca January Ciszewski w drodze umowy cywilnoprawnej 4,92 mln akcji spółki VR Factory Games w wyniku czego jego udział w akcjonariacie zmniejszył się z 20,73 do 5,75 proc.

Pod koniec lipca inwestor poinformował o zejściu poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Varsav Game Studios.

CI Games

W piątek, 12 sierpnia, w transakcji pakietowej właściciela zmieniło 9,1 mln akcji spółki po cenie 2,15 zł za sztukę. Łączna wartość transakcji to 19,7 mln zł.

Wolumen transakcji stanowi 4,99 proc. wszystkich akcji CI Games, co oznacza, że jeśli kupujący do tej pory nie posiadał akcji producenta gier, nie będzie musiał się publicznie ujawnić, gdyż próg raportowania to 5 proc.

To kolejna duża wymiana na akcjach CI Games w ostatnich miesiącach. W maju w dwóch transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 18,6 proc. akcji, które stanowiły 10,19 proc. w kapitale zakładowym. Cena w obu transakcjach wyniosła 2 zł — 23,5 proc. wyżej niż kurs na zamknięciu sesji. Po transakcjach z pakietem ponad 14 proc. ujawnił się fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. O sprzedaży 5,17 proc. akcji spółki poinformował Rockbridge TFI.

Akcje CI Games są obecnie najdroższe od ponad pięciu lat. Od połowy lipca kurs zyskał blisko 30 proc.

Grupa Modne Zakupy

European High Growth Opportunities Securitization Fund wziął udział w emisji akcji serii I i wskutek tego zwiększył stan posiadania z 272 tys. do 4,2 mln akcji. Stanowią one 13,85 proc. w podwyższonym kapitale. W 2020 r. fundusz objął obligacje spółki (wówczas nazywała się Infoscan) zamienne na akcje.

Punk Pirates

Kamil Gaworecki, członek rady nadzorczej spółki, wydał na sesjach od 4 do 10 sierpnia 26,5 tys. zł na 83,9 tys. akcji Punk Pirates. To firma z branży gier, która 4 sierpnia ogłosiła przegląd opcji strategicznych. Rozważane jest pozyskanie inwestora lub zmiana przedmiotu działalności. Byłaby to druga zmiana w krótkim czasie - do czerwca 2020 r. firma nazywała się IQ Partners i zajmowała się inwestowaniem w start upy. Przez ostatnich osiem lat tylko raz firma miała dodatni wynik operacyjny i netto - właśnie w 2020 r.

Vistal Gdynia

Główny akcjonariusz kontynuuje zmniejszanie zaangażowania - 5 sierpnia spółka BMMR Investments sprzedała kolejny pakiet (211 tys. akcji), wskutek czego łączny udział tego podmiotu oraz kontrolującego go Ryszarda Matyki i jego żony Barbaty spadł do 48,5 proc. Na początku roku małżeństwo kontrolowało 61 proc. akcji. Notowania od tego czasu spadły o 64 proc.

W ostatnich dniach z funkcji wiceprezesa spółki zrezygnował Andrzej Chmielnicki. Jako powód podał przyczyny osobiste. 30 czerwca prezesem spółki przestał być Andrzej Niedbalski (złożył rezygnację), a na jego miejsce powołano Macieja Matuszaka. Obecnie zarząd jest jednoosobowy.

Vistal jest w trakcie wykonywania układu. Pod koniec czerwca spółka złożyła wniosek o wprowadzenie dziewięciomiesięcznej karencji w regulowaniu kwartalnych rat układowych w okresie od II do IV kwartału 2022 r. Przyczyną był spadek dochodów, wynikający ze wzrostu cen stali i jej niedobory. Wpłynęło to negatywnie na realizację portfela zamówień.