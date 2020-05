Coiny z dywidendą

Osoby, które kupiły kryptowalutę Rahima Blaka, mogą zgłaszać się po owoce inwestycji. Nie po kokosy.

Krakowski przedsiębiorca Rahim Blak dwa lata temu wypuścił na rynek personalnego coina, czyli nowatorskie aktywo, które uprawnia inwestorów do partycypowania w prywatnych dochodach zawodowca od kreowania wizerunku w mediach społecznościowych. W maju zeszłego roku wypłacił pierwszą dywidendę — łącznie… 2,7 tys. Teraz zrobi to po raz drugi. Tym razem do właścicieli rahimcoinów popłynie 12 tys. zł — około 5 proc. dochodu wykazanego w deklaracjach podatkowych za 2019 r. — pod warunkiem, że sami się zgłoszą po pieniądze.