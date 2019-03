Comarch blisko KSI 2

Comarch, który niedawno stracił dużą część kontraktu na utrzymanie systemu ZUS, teraz ma szanse zdobyć spore zlecenie od zakładu w ramach umowy rozwojowej

Kompleksowy system informatyczny ZUS (KSI ZUS) to największy system IT w kraju. Zakład korzysta z niego już 21 lat. „PB” jako pierwszy pisał o pomyśle na jego odświeżenie. Projekt roboczo zwany KSI 2 zaczyna się właśnie materializować, a pierwszym beneficjentem prac może być krakowski Comarch. Szarża Comarchu Pierwszym etapem na drodze do KSI 2 będzie migracja domeny świadczeniowej (jedna z dwóch głównych domen) KSI ZUS do architektury x86. ZUS zdecydował, że zrobi to w ramach umowy ramowej podpisanej w...