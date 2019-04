Comeback Apple’a wart 200 mld USD

Wszystko wskazuje na to, że producent iPhone’ów ma już za sobą to co najgorsze. Akcje spółki mocno podrożały w tym roku.

- Po paskudnym 2018 r. Apple wraca do mody wśród inwestorów, którzy spoglądają w przeszłość na niezachwycającą sprzedaż iPhone’ów i przyjmują wizję firmy dotyczącą przyszłości usług cyfrowych - stwierdza agencja Bloomberg. Jakieś dowody? Liczby mówią same za siebie. Akcje Apple’a podrożały w tym roku o 26 proc. co jest najlepszym wynikiem wśród największych amerykańskich spółek technologicznych, nie licząc oczywiście Facebooka. To oznacza, że wartość rynkowa podskoczyła w tym czasie o ponad 200 mld USD i znów zbliża się do 1...