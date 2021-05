Niemiecki związek zawodowy Verdi poinformował w piątek, że przedstawiciele pracowników Commerzbanku zgodzili się na redukcję zatrudnienia. Pożyczkodawca planuje w najbliższych latach zwolnić nawet 10 tys. osób, pisze Reuters.

Umowa z pracownikami ma kluczowe znaczenie dla dyrektora generalnego Manfreda Knofa, który zmierza do restrukturyzacji drugiego co do wielkości niemieckiego pożyczkodawcy i przywrócenia mu rentowności. W 2020 roku strata Commerzbanku wyniosła 2,9 mld euro.

Związek zawodowy Verdi poinformował, że porozumienie obejmuje m.in. możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę i zredukowane godziny pracy dla starszych pracowników oraz odprawy i pomoc w przekwalifikowaniu się.

Restrukturyzacja będzie kosztować ok. 2 mld euro. Plan zakłada m.in. zwolnienie ok. 10 tys. osób i zamknięcie setek oddziałów w najbliższych latach. W ciągu ostatnich miesięcy kierownictwo negocjowało z przedstawicielami pracowników, dążąc do zawarcia umowy przed majowym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.