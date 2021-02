Coraz dłuższe terminy płatności

Ponad połowa firm z sektora MŚP na prośbę kontrahentów wystawia faktury z dłuższymi terminami płatności niż przed pandemią.

Pandemia pokazała, że problemy finansowe jednych branż negatywnie wpływają na inne sektory gospodarki. I choć w relacjach B2B transakcje z odroczonym terminem płatności to częste zjawisko, to wiele firm próbuje dodatkowo wpłynąć na swoich dostawców, żeby jeszcze bardziej przesunęli w czasie moment zapłaty za towar lub usługę. Z badania Krajowego Rejestru Długów Biura i firmy faktoringowej NFG „Płynność finansowa MŚP w pandemii” wynika, że obecnie ponad połowa przedsiębiorców (57,2 proc.) wystawia faktury z dłuższymi niż zazwyczaj terminami płatności, ponieważ proszą ich o to kontrahenci. Tak najczęściej dzieje się w firmach średnich i małych (odpowiednio 69,3 proc. i 61,8 proc.), rzadziej w mikrofirmach (41,3 proc.).