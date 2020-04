COVID-19 impact w e-commerce

Klienci przechodzą do sieci i stawiają e-sklepom nowe wyzwania. Rodzą się też nowe szanse. To wpływ pandemii, która zmienia obraz e-handlu.

Czas wyciągnąć wnioski i przygotować swój biznes. W 2003 r. szkoły, fabryki i sklepy w Chinach zostały zamknięte na kilka miesięcy z powodu epidemii SARS. — Podobnie jak teraz, w czasach pandemii koronawirusa, wtedy w Chinach nieomal z dnia na dzień zmieniły się zachowania konsumentów i nastąpił znaczny wzrost ich aktywności w internecie — tłumaczy Anna Kochańska, szefowa marketingu w eStoreMedia, spółce zajmującej się pomiarem i analityką wydajności handlu detalicznego w internecie, a także zarządzaniem treścią w sklepach internetowych.

Zobacz więcej Półka w internetowym sklepie detalisty jest dzisiaj najbardziej perspektywicznym kanałem sprzedaży dla producentów, warto o nią zadbać — podsumowuje Anna Kochańska, szefowa marketingu w eStoreMedia. [FOT. ARC]

Chiński syndrom

Gdy nadszedł SARS, Richard Liu Qiangdong, założyciel JD.com, miał 12 fizycznych sklepów z elektroniką w Pekinie i ambitny plan uruchomienia 500 kolejnych lokalizacji. W czasie kryzysu zaczął eksperymentować ze sprzedażą na forach internetowych i kanałach messagingowych. Ostatecznie zmienił plany i poświęcił swoje zasoby w całości kanałowi e-commerce. Dzisiaj JD.com jest największym pod względem przychodów internetowym detalistą w Chinach.

W tymże 2003 r. pracownik Alibaby, młodego sklepu internetowego działającego na rynku B2B, był czwartą zarażoną osobą w Chinach i przez to cały zespół (ponad pół tysiąca pracowników) musiał się udać na przymusową dwutygodniową kwarantannę. W obliczu ograniczeń wjazdu do kraju zarówno producenci, jak i odbiorcy towarów z całego świata zwiększyli swoje działania marketingowe i wydatki na platformie. Dzisiaj Alibaba jest liderem w sprzedaży chińskich produktów na świecie nie tylko na rynku B2B, także B2C i C2C.

Przykłady z Chin pokazują, że epidemia SARS podobnie jak dziś pandemia COVID-19 przyspiesza cyfryzację handlu. W myśl powiedzenia, że czas kryzysu to również czas nowych możliwości. — Handel w sieci pozostanie kluczową częścią życia konsumentów. Niektórzy internetowi detaliści, a także marki bardziej zakorzenią się w życiu konsumentów niż kiedykolwiek wcześniej — przewiduje Anna Kochańska.

Panika w Europie i Stanach

We Włoszech, gdzie do niedawna sprzedaż internetowa była mało popularna z zaledwie 4-procentowym udziałem w handlu, sprzedaż produktów konsumpcyjnych w sieci wzrosła o 81 proc. w ostatnim tygodniu lutego (według Nielsena). Carrefour Włochy oznajmił, że liczba subskrypcji internetowych podwoiła się do 110 tys. w tygodniu od 9 marca, a sprzedaż wzrosła 10-krotnie. Podobna sytuacja jest w Hiszpanii i we Francji, gdzie penetracja e-commerce przed koronawirusem była również niska i wynosiła około 5 proc. W tych krajach dostawa do domu przez internet, a także zamówienia typu „kliknij i odbierz” wzrosły odpowiednio o 32 i 29 proc. w pierwszym tygodniu marca. Jak odnotowuje Adobe, ogólny handel elektroniczny wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 26 proc. Rynek e-commerce w Polsce dotychczas rozwijał się w tempie około 18 proc. rocznie, natomiast z prognoz na 2020 r. wynika, że wzrost może być co najmniej dwukrotnie wyższy.

Efekt pandemii

Dzisiaj detaliści i producenci stoją w obliczu wyzwań związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, łańcuchem dostaw, siłą roboczą,przepływami pieniężnymi, popytem konsumentów i marketingiem. — Producenci powinni już teraz myśleć o długofalowych skutkach zachodzących dziś zjawisk — zwraca uwagę Anna Kochańska.

bc64433c-8c2e-11e9-bc42-526af7764f64

Puls Innowacji Najważniejsze informacje o rozwoju i finansowaniu nowych technologii. Ciekawostki ze świata gigantów, start-upów i funduszy VC ZAPISZ MNIE

Puls Innowacji autor: Anna Bełcik Wysyłany raz w tygodniu Najważniejsze informacje o rozwoju i finansowaniu nowych technologii. Ciekawostki ze świata gigantów, start-upów i funduszy VC consents-consent_329 Chcę otrzymywać newsletter Puls Innowacji ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

— Gdy pandemia się skończy i przetrwamy, znajdziemy się w zupełnie innym świecie niż ten, który znaliśmy przed kryzysem — dodaje.

Krótkookresowa zmiana zachowań konsumenckich w trakcie pandemii może w wielu przypadkach okazać się tendencją trwałą. Lojalność względem marki straci na znaczeniu, ponieważ konsumenci w wielu przypadkach są zmuszeni próbować nowych produktów. Nadchodzące spowolnienie gospodarcze wpłynie również na preferencje zakupowe; w takiej sytuacji zyskują marki i detaliści zorientowani na wartość. Skutki gospodarcze pandemii nie będą miały jednakowego wpływu na wszystkie marki i sprzedawców. Efekt dla handlu detalicznego może być taki, że kilku detalistów będzie silniejszych niż wcześniej, a wiele specjalistycznych i niezależnych sklepów przestanie istnieć. Łatwo sobie wyobrazić, że do końca pandemii detalistom zostanie np. o jedną czwartą mniejsza powierzchnia handlowa. Tak silna konsolidacja spowodowałaby, że ci, którzy przetrwają, będą mieli większą przewagę nad producentami dostarczającymi im towar. Ten trend zrodził się przed COVID-19 — ostatnie badanie Deloitte wykazało, że w latach 2017-19 sprzedaż detaliczna uległa znacznej konsolidacji — pandemia tylko ją przyspieszy.

Na teraz i po kryzysie

Marki i dystrybutorzy walczą, aby zaspokoić nieoczekiwany wzrost popytu na produkty w internecie. Jednym z wyzwań stojących dziś przed producentami jest to, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne dane.

— Z naszego doświadczenia wynika, że efektywny e- -commerce opiera się na ustalaniu priorytetów i ich egzekwowaniu — tłumaczy Anna Kochańska.

Na czym warto się skupić? Przede wszystkim producenci sprzedający on-line muszą unikać sytuacji, w których produkt nie jest dostępny w sklepie, powinni monitorować dostępność wszystkich produktów u kluczowych dystrybutorów. Ponadto należy dopilnować, aby u dystrybutorów nie pojawiały się nieuzasadnione wzrosty cen, bo może to negatywnie odbić się na reputacji marki. Muszą też zadbać o to, by odnalezienie produktu w sklepie było łatwe — to szczególnie ważne dla rzeszy nowych klientów e-commerce. Szybka migracja produktów do sprzedaży w sieci wymusza tworzenie lepszych treści. Poprawy wymagają szczególnie kategorie produktów, które wcześniej nie były ważne dla e-commerce, a dzisiaj internet to ich podstawowy kanał sprzedaży. Wraz z przedłużającym się okresem, kiedy zostajemy w domu, i większą wydajnością sklepów internetowych, panika ustanie i przyjdzie czas na wzrost liczby pozostawionych recenzji, więc są one nadal jednym z podstawowych parametrów do obserwacji.

— Aby pomóc markom odnieść sukces w nowej rzeczywistości handlu detalicznego, eStoreMedia opracowało „e-Commerce Perfect Store Framework”. Korzystają z niego firmy z listy Fortune 500, w tym największe marki z rynku FMCG i elektroniki użytkowej (jak P&G, L'Oréal, Nestlé i Philips). Identyfikuje on ważne działania, które producenci mogą podjąć, aby ich produkty były łatwe do odnalezienia w internecie i by łatwiej było zrozumieć ich wartość — podkreśla Anna Kochańska.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗