Rekomendacja “poniżej rynku” od Credit Suisse nie zmieniła się.

Wyraźnie zmienił się dziś kurs spółki, bo inwestorzy mają pierwszą sposobność do reakcji na wyniki, opublikowane przez spółkę w ubiegły czwartek po sesji. Przypomnijmy, że zysk netto w spadł o 82 proc. rok do roku do 208,9 mln zł. Analitycy ankietowani przez Bloomberga spodziewali się, że wyniesie on 202 mln zł.

Przychody ze sprzedaży spadły o 58 proc. rok do roku do 888,2 mln zł. W tym przypadku eksperci oczekiwali wyniku na poziomie 889,6 mln zł.

W samym IV kwartale zysk netto wyniósł 87,5 mln zł (spadek o 91,1 proc. r/r), ale był o 10 proc. lepszy od konsensu.

O godz. 10:02 kurs spadał o 8,5 proc. do 152,8 zł. Niżej intraday był przez ostatnie lata trzy lata tylko na sesji po wybuchu wojny w Ukrainie.