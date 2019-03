Cyberpunk 2077 z Lady Gagą?

Portal ActuGaming, powołując się na źródła bliskie studiu CD Projekt RED, informuje, że w grze najprawdopodobniej pojawi się Lady Gaga. Gwiazda miała wziąć udział w kilku sesjach motion capture (przechwytywanie ruchu) mających przenieść jej wizerunek do gry.

Na Instagramie artystki znaleźliśmy filmy z grudniowej sesji motion capture.

Poza tym plotki o współpracy CD Projektu i Lady Gagi pojawiły się już w ubiegłym roku po tym jak polskie oficjalne konto gry Cyberpunk odpowiedziało niespodziewanie na jeden z wpisów piosenkarki z 2012 r. na Twitterze.

Of course! Of course we will! 😎